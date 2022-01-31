Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала приблизительное время новых переговоров между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым. «Гарантии безопасности» будут обсуждать уже на этой неделе.

Об этом пишет ТСН с опорой на CBS.

Помощница Блинкена утверждает, что ее босс сможет встретиться с представителями Кремля уже на этой неделе.

— Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, проведут переговоры на следующей неделе (прим, - этой), — акцентировала Виктория Нуланд.

Она добавила, что в данный момент наблюдает заинтересованность Москвы в обсуждении ответа Вашингтона на ультиматум путинских дипломатов по «гарантиям безопасности», которые США до этого передали РФ.

Напомним, США не готовы соглашаться с предложениями России по «гарантиям безопасности», которые касаются НАТО.