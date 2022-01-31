Американский президент потребовал от талибов освободить Марка Фрерихса, которого они удерживают в заложниках два года. Джо Байден подчеркнул, что никакого признания «Талибана» законной властью Афганистана без выпускания этого мужчины не состоится.

Об этом информирует Le Figaro.

Действующий президент США поставил исламистам конкретный ультиматум.

— «Талибан» должен освободить Марка немедленно, прежде чем они смогут ожидать какого-либо признания их стремления к легитимности. Это не подлежит обсуждению, — потребовал Джо Байден.

После чего напомнил, что прошло почти два года с тех пор, как этого инженера похитили в Афганистане в феврале 2020 года.

— И его семья пережила два мучительных года — молясь за его безопасность, гадая, где и как он, с нетерпением ожидая его возвращения, — акцентировал Джо Байден.

Сестра похищенного мужчины называет его «последним американцем, взятым в заложники в Афганистане». Его активно ищут с 2020 года. Именно летом того года ФБР объявила награду в 5 миллионов долларов за любые сведения, которые помогут вернуть этого человека домой.

Напомним, на Западе остались довольны тем, как прошли первые публичные переговоры с «Талибаном».