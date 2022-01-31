Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отреагировал на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который хочет затащить Киев к славянам «в лоно».

Об этом пишет «Наша Ніва».

Дипломат поинтересовался, какие смыслы Александр Лукашенко вкладывает в словосочетание «лоно славянства». Если компанию его с Путиным, то Украина туда вступать не хочет.

— Не понятно кто такие «мы». И, в этом контексте, почему для кого-то Украина «наша» и когда она вышла из «лона славянства»? Если «мы» — это Беларусь, то, очевидно, что с белорусами мы и есть то самое «лоно славянства» (кстати, и поляки там, и болгары и словаки и другие) и нам туда возвращаться не нужно, мы его не покидали. Если «мы» — это А. Лукашенко и В. Путин, а «лоно нашего славянства» — это союз Беларуси с РФ, то говорить о России как о «славянском» государстве скоро вообще будет сложно, а возвращаться в «лоно» (или, правильнее, в союз), где есть страна, которая захватила украинский Крым, развязала и продолжает войну на Донбассе, жертвами которой стали десятки тысяч славян, не захочет еще не одно поколение украинцев. Это аксиома, и доказывать тут нечего, — заключил посол Игорь Кизим.