Глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад якобы хочет «утопить в крови российско-украинское братство». Также он пригрозил «вернуть Украину в лоно нашего славянства».

Об этом он заявил в своем послании белорусскому парламенту, передает ТСН.

— Мы — родные славянские народы. Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем, — сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что Запад якобы хочет «утопить в крови российско-украинское братство».

— Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам, — сказал он.

Также во время выступления самопровозглашенный президент назвал себя диктатором. На вопрос, как он понимает демократию по-белорусски, Александр Лукашенко ответил: «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что он «намертво» в одной команде с президентом России Владимиром Путиным.