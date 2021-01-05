Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он «намертво» в одной команде с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в программе на российском телеканале, передает ТАСС.

– Нас загнали уже намертво в одну команду, - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным.

Лукашенко добавил, что в хоккей они тоже играют в одной команде.

– Путин не играет со мной в разных (командах, - прим.), - сказал он.

Самопровозглашенный президент, посещая завод в Минске, заявил, что «только выборы» могут решить вопрос в отношении президента Беларуси.

– Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы, - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля.