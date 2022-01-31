Отряды боевых кораблей Черноморского флота РФ после учения в акватории Черного моря вернулись в пункты постоянного базирования в Новороссийске, а также в оккупированном Крыму.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс.

— Были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем, — говорится в сообщении.

Всего в учениях флота, которые российские военные называют «плановыми», было задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.

При этом уточняется, что «после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ РФ продолжат выполнение задач по предназначению».

Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ. Эти военные приготовления Кремль пытается использовать для прямого шантажа США и НАТО, которым выдвигает ультиматум с требованием гарантировать нераспространение НАТО на восток и отказ стран Североатлантического союза от своей политики безопасности. В случае отказа Запада принять такие российские «предложения», кремлевские власти публично угрожают применить меры «военного и военно-технического характера».

Как сообщалось, США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.