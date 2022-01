Репотеры мировых СМИ, приезжая по работе в Китай, сталкиваются с препятствиями и давлением местных властей.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на доклад «Locked Down of Kicked Up. Covering China», обнародованный вчера.

Согласно отчету, компартия Китая применяет «чрезмерные усилия по запугиванию» новостных агенств и журналистов, которые прибывают в Китай из друших стран.

Обширный доклад был выпущен как раз накануне старта зимней Олимпиады в Пекине, которую будут освещать представители всех крупных изданий и авторитетных информагентств.

— 99% иностранных журналистов, опрошенных Клубом иностранных корреспондентов Китая, сообщили об условиях, которые не соответствуют международным стандартам, а 62% заявили, что им «мешают». Хотя бы один раз они сталкивались с полицией или другими официальными лицами, — сказано в документе.

Также журналисты, работающие в Китае, жалуются на преследование своих собеседников или источников, рискнувших с ними поговорить. Людей задерживают или в лучшем случае постоянно вызывают на допрос в полицию.

— Поскольку число журналистов, вытесняемых китайским государством из-за чрезмерных запугиваний или прямого изгнания, растет, освещение Китая все больше становится упражнением в дистанционном репортаже, — утверждают авторы доклада.

Как пишут в Клубе иностранных корреспондентов Китая, местные чиновники «похоже, поощряют волну судебных исков или угрозы судебного иска против иностранных журналистов».

— FCCC с тревогой отмечает это событие, поскольку иностранцам, участвующим в гражданских или уголовных делах и судебных разбирательствах в Китае, может быть запрещено покидать страну на основании прошлого прецедента, — предупреждают они коллег.

В отчете также сообщается, что китайские госслужащие одобряют набеги ботов на аккаунты иностранных журналистов, а в некоторых случаях и прямые нападения на неудобных корреспондентов, которые открывают правду про Китай своей аудитории.

— Ландшафт рисков в настоящее время меняется необычным образом. В частности, новостные организации сталкиваются с предупреждениями о том, что их репортажи могут подвергнуть юридическим санкциям или гражданским искам, или — что наиболее зловеще — расследованию национальной безопасности, — поделился своим видением происходящего журналист авторитетного журнала Economist Дэвид Ренни.

Не оставили в докладе и тему уйгуров и региона Синьцзян. Большая часть иностранных корреспондетов замечали за собой слежку, когда ездили в эту область Китая.

Напомним, Китай нанимает западных блогеров, чтобы улучшить имидж Олимпиады в Пекине.