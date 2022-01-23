Генконсульство Китая в Нью-Йорке подписало контракт на 300 тысяч долларов для сотрудничества с блогерами, чтобы улучшить имидж зимних Олимпийских игр в Пекине. Ряд стран объявили политический бойкот Олимпиаде в Китае, а активисты призвали вообще ее отменить.

Об этом пишет The Guardian.

Еще в ноябре 2021 года Випиндер Джасвал, корреспондент Newsweek и бывший руководитель Fox News и HSBC, подписал контракт с генконсульством Китая о «разработке стратегии и проведения кампании» зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр.

Согласно сделке, в период с 22 ноября по 13 марта блогеры должны создать 3-5 материалов для Китая. 70% контента будет связано с культурой, в частности, об истории Пекина, культурных реликвиях, современной жизни людей и новых тенденциях. Еще 20% должны освещать «сотрудничество и любые положительные моменты в отношениях между Китаем и США».

Випиндер Джасвал утверждает, что компания уже получила до 50 предложений от инфлюэнсеров: от бывших олимпийцев до предпринимателей.

Сразу после подписания соглашения Випиндер Джасвал получил 210 тысяч долларов. Он пообещал Пекину, что обеспечат примерно 3 миллиона показов в социальных сетях, которыми больше всего пользуется молодежь в США: TikTok, Instagram и т. д.

Он заявил, что хорошо осведомлен о ситуации с репрессиями против уйгуров и Гонконга, но заверил, что просто пытается подчеркнуть «честность и достоинство Олимпийских игр».

— Бойкоты не способствуют взаимопониманию… Я не поддерживаю бойкоты. Они неэффективны, неуместны и несущественны, ㅡ сказал Випиндер Джасвал.

Напомним, что США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей.

При этом глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация сохранит политический нейтралитет в отношении зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Позже Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине.