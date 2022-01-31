Северный флот РФ выбрал Норвежское море, омывающее скандинавские страны, для проведения противолодочных учений.

Об этом пишет Digi24.

В маневрах приняли участие фрегат и военный корабль, оснащенный ракетами. С палубы также поднимали вертолет, специализирующийся на обнаружении субмарин.

Как отмечает агентство Reuters, эти учения были частью более глобальных планов по маневрам в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном, Северном и Охотском морях. В больших учениях участвовают больше 140 российских кораблях.

Одним из первоначальных регионов для учений должна была стать исключительная экономическая зона Ирландии, но местные рыбаки выступили резко против, после чего Кремль отступился и согласился перенести место учений в другие воды.

Напомним, Россия заявила, что корабли Черноморского флота вернулись в порты после учений.