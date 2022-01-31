Россия призывает страны Запада прекратить «истерику» в нагнетании напряженности вокруг Украины.

Такое заявление в понедельник, 31 января, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

— То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике в Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт. Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная и вредная, той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном. Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников США на Европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию, — сказал он.