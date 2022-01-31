Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Греция не планирует эвакуировать дипломатов или членов их семей, а также не призывает граждан и украинцев греческого происхождения покидать Украину.

Об этом информирует пресс-служба МИД.

— Дендиас сообщил, что греческая сторона внимательно следит за ситуацией и считает, что в настоящее время нет оснований для преждевременных решений, — говорится в сообщении.

Дмитрий Кулеба рассказал Никосу Дендиасу о ситуации с безопасностью на фоне агрессивных действий РФ. Министры обсудили подготовку Европейским Союзом санкций против России.

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает ошибкой вывоз дипломатов некоторых государств из Украины из-за возможной агрессии РФ.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что США и Запад сеют панику своими заявлениями по поводу вероятного вторжения России в Украину.