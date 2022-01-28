США и Запад сеют панику своими заявлениями по поводу вероятного вторжения России в Украину.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время общения с журналистами в Раде назвал это недружественными шагами по отношению к нашей стране.

— Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять «точных дат» (вторжения — прим.) уже прошли, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины... Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Дмитрий Кулеба, как министр иностранных дел, постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески, — отметил Давид Арахамия.

Он также заявил, что информация о вероятном вторжении, которое должно было произойти весной – это были сигналы разведки.

— То есть это более строго выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск... Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появились... А первые две недели, когда это действительно происходило - это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так и было. А сейчас даже такого нет. Сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN обнародованы, — подчеркнул Давид Арахамия.

Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 миллиона долларов США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.

Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» вечером в воскресенье, 23 января, приземлился второй борт с оружием для Украины, предоставленным США.