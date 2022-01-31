Народный депутат Украины Александр Гайду осмотрел ход работ по капитальному ремонту приемного отделения городской больницы №3 в Николаеве.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook

— Капитальный ремонт в самом разгаре! На днях осмотрел, как продолжаются строительные работы и убедился, что подрядчик работает по плану. После завершения ремонтных работ больница получит современное приемное отделение для предоставления пациентам неотложной медицинской помощи, – написал Александр Гайду.

Нардеп рассказал, что в приемном отделении будет обустроена рецепция, консультативно-обзорные помещения, места для ожидания, лабораторные кабинеты и туалеты, а также восстановлен отдельный сквозной крытый заезд для скорых. По его словам, это позволит улучшить условия предоставления медицинских услуг и сократить время до оказания неотложной помощи.

— Городская больница №3 является опорной и предназначена для госпитализации пациентов с ковидом. Учитывая ситуацию с коронавирусом, которую невозможно назвать стабильной, возникает вопрос создания комфортных условий как для работы врачей, так и для пребывания пациентов. Поэтому было принято решение капитально отремонтировать приёмное отделение городской больницы №3, – сказал нардеп.

Он также рассказал, что для реализации этого проекта в 2021 году ему удалось привлечь деньги социально-экономической субвенции, ещё часть средств была выделена из городского бюджета, после чего подрядчик приступил к строительным работам.

— Надеюсь, что после завершения капитального ремонта приемного отделения все будут удовлетворены результатом. Поскольку врачи получат современные и комфортные условия для работы, а пациенты – качественную помощь в удобных и полностью оборудованных помещениях, – добавил Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что в городской больнице № 3 капитально ремонтируют приемное отделение. Его оснащение и дизайн будет соответствовать единому брендбуку Министерства здравоохранения.