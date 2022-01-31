Украинцы потратили свыше 88 миллионов гривен для приобретения лекарственных средств по программе «єПідтримка». Такая возможность доступна с 24 января 2022 года для всех вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Медикаменты можно приобрести как стационарно в аптеке, так и заказать через интернет.

Сейчас программой «єПідтримка» уже воспользовались более 7,35 миллиона человек. Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислили 7,35 миллиарда гривен, из которых уже два миллиарда израсходованы.

На сегодняшний день структура расходов по программе «єПідтримка» такова:

книжные магазины — 705 миллионов гривен;

кинотеатры — 488 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги — 249 миллионов гривен;

пассажирские железнодорожные и авиа перевозки — 242 миллиона гривен;

спорт — 222 миллиона гривен;

лекарства — 88 миллионов гривен.

Напомним, Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации расширят программу «єПідтримки» по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Они планируют разрешить людям с инвалидностью первой группы тратить эти средства на лекарства.

Сама программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).

Напомним, что государственную программу «єПідтримка», предусматривающую выплату тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, пожилые люди смогут со временем использовать и на оплату коммунальных услуг.