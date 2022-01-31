Николаевская областная прокуратура наняла охрану для зданий ведомства в текущем году.

Соответствующий тендер разместили на сайте системы публичных закупок ProZorro.

Торги обнародовали в субботу, 28 января. Победителем стало управление полиции охраны в Николаевской области, ориентировочная стоимость предоставляемых услуг — 5 миллионов 44 тысячи 410 гривен.

Подрядчик обязуется охранять здания по адресам Спасская, 28 и Спасская, 33, а также здания окружных прокуратур. Указано, что час услуг военизированной охраны с использованием огнестрельного оружия обойдется в 190 гривен, а гражданской с использованием только спецсредств — 130 гривен.

Ранее сообщалось, что Николаевское территориальное управление Государственного бюро расследований объявило торги на охрану своего здания в течение 2022 года с ожидаемой стоимостью 2,6 миллиона гривен.