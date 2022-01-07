Николаевское территориальное управление Государственного бюро расследований объявило торги на охрану своего здания в течение 2022 года с ожидаемой стоимостью 2,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Теруправление Госбюро расследований, расположенное в Николаеве, объявило торги на услугу по охране своего здания 6 января 2022 года. Ожидаемая стоимость такой услуги составляет 2 миллиона 621 тысячу гривен. Подрядчик должен будет охранять здание, в котором расположено николаевское теруправление ГБР, в течение одиннадцати месяцев — с 31 января по 31 декабря 2022 года.

Отметим, что на сегодняшний день идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 24 января 2022 года.

Напомним, что николаевское территориальное управление Государственного бюро расследований в сентябре 2018 года разместилось в историческом здании по улице Спасской, 18 после того, как оттуда выселили Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Спустя год, в сентябре 2019 года, на тот момент исполняющая обязанности начальника николаевского теруправления ГБР Виктория Басалаева просила депутатов областного совета передать в госсобственность историческое здание по улице Спасской, 18. Тогда она заявила о готовности вложить в реставрацию здания 19 миллионов гривен.

Позже стало известно, что территориальное управление Госбюро расследований в Николаеве заключило договор на реставрацию здания на улице Спасской, 18 за 16 миллионов гривен.

В феврале 2020 года сообщалось, что николаевское теруправление ГБР планирует заключить договор на охрану своего здания на протяжении полугода за 1,1 миллион гривен.