Украинцы, проживающие в Германии, поддержали сограждан акцией в центре Берлина, где призывали немецкое правительство повлиять на Владимира Путина и предотвратить нападение России.

Об этом информирует дипломатическая миссия Украины в Берлине.

Несколько сотен участников демонстрации махали национальным флагом, а также флагом ФРГ. У митингующих были плакаты с конкретными требованиями: «Руки в крови прочь от Украины», «Путин ответственен за войну в Европе», «Недостаточно проявлять глубокую озабоченность» и «Война не имеет границ».

Часть людей, пришедших на собрание, держали в руках напоминание о катастрофе MH-17 с большими человеческими жертвами, виновниками которой являются пророссийские боевики, получившие оружие от России.

— Russia go home, — скандировали на акции.

Напомним, в Париже прошел митинг против агрессивной политики России, который организовало Объединение украинцев во Франции.