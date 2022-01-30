В Париже прошел митинг против агрессивной политики России, который организовало Объединение украинцев во Франции.

В акции приняли участие около 200 человек, передает Укринформ.

В митинге также приняли участие представители других национальных ассоциаций во Франции — в частности, грузин, румын, белорусов, литовцев, а также кубинцев, которые также брали слово.

По оценкам участников, акция прошла очень удачно, ведь состоялась в самом центре Парижа, напротив музея современного искусства Жоржа Помпиду, благодаря чему количество участников и желающих послушать было больше, чем на акциях обычно.

Благодаря организаторам присутствовала представитель мэрии Парижа, которая поддержала митинг.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.