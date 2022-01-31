В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оружия для защиты от возможной военной эскалации со стороны РФ.

Впрочем, как в оппозиционной, так и в правящей партии заявляют, что речь не может идти о направлении нидерландских солдат, передает RTL Nieuws.

Так, депутат от партии Рубен Брекельманс выступил с предложением, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Вопке Хукстра должны посетить Украину с конкретными предложениями.

Издание отмечает, что Украина уже обратилась к Нидерландам относительно предоставления оружия. Сейчас Минобороны страны проводит инвентаризацию того, что можно поставить в Украину.

При этом Рубен Брекельманс предполагает, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

Вместе с тем в оппозиционной партии труда (PvdA) выступили за помощь Украине в борьбе против кибератак, обеспечение обучения и поставки противотанкового оружия.

Однако, в парламенте отрицают возможную отправку нидерландских военнослужащих в Украину.

Как сообщалось, США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.