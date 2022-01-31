В Северной Корее опубликовали снимки из, вероятно, мощнейшего за последние 5 лет запуска баллистической ракеты. Она поднялась на высоту 200 километров и сделала снимки из космоса.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Государственное информационное агентство KCNA, передает hromadske.

На фотографиях видна часть Корейского полуострова и прилегающие к нему территории. Предварительное испытание ракеты Hwasong-12 проходило в 2017 году. Тогда ее запускали 6 раз, два из которых — над японским островом Хоккайдо.

Государственное информагентство пишет, что в этот раз военные испытывали ракету, чтобы проверить ее точность. Ее намеренно наклоняли, чтобы приземлить безопасно для соседних стран.

Средства массовой информации также напечатали изображения, которые могли быть сделаны камерой, установленной на боеголовке ракеты. Одно из изображений показывает момент запуска, а другое — вид с ракеты на Землю.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX запланировала на этот год 52 запуска — по одному в неделю. SpaceX намерена побить свой собственный рекорд 2021 года (31 запуск ракет).