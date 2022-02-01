В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью США.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Самолет, прибывший сегодня в аэропорт Борисполь доставил украинским военным тонны боеприпасов.

— Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США, — сказано в сообщении.

В Пентагоне представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится очередной рейс с военной помощью.

Ранее Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать.