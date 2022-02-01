Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 миллионов человек в случае вторжения в Украину. При этом он добавил, что РФ может совершить провокацию «в любой момент».

Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, около 120 тысяч российских войск сосредоточены вблизи Украины, и Москва может устроить провокацию «в любой момент».

При этом Алексей Данилов утверждает, что для начала полномасштабного вторжения России потребуются масштабные приготовления, которые легко заметить.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам не нужно собирать «тревожные чемоданы», он призвал сохранять спокойствие и не паниковать.