Теперь украинцы, получившие бустерную дозу вакцины против коронавируса, смогут сгенерировать соответствующий COVID-сертификат в «Дії».

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет hromadske.

Новый сертификат будет действовать 270 дней с момента получения бустерной прививки. Сгенерировать его можно после получения прививки и внесения врачом соответствующей записи в электронную систему здравоохранения.

Чтобы сделать это, нужно действовать по-прежнему: отправить запрос на создание соответствующего документа на портале или в приложении «Дія».

Виктор Ляшко отметил, что пересекать границу с сертификатом о вакцинации бустерной дозой можно будет не сразу: должно пройти 14 дней после прививки.

Министр также напомнил, что в каждой стране действуют свои правила по пересечению границы иностранцами. Поэтому Ляшко призвал перед поездкой проверять правила на интерактивной карте Министерства иностранных дел.

В Минздраве уточнили, что пользоваться сертификатом о вакцинации бустерной дозой можно будет как за границей, так и в пределах Украины.

А еще после бустерной прививки украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Его могут выдать по месту прививки или у семейного врача. Этот документ тоже будет действовать в течение 270 дней.

Напомним, граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен.