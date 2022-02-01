США присвоили Дохе статус важного союзника на Ближнем Востоке, который не состоит в НАТО. После России Катар продает сжиженный природный газ больше остальных экспортеров.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Президент Джо Байден встретился с катарским эмиром у себя в Белом доме. Во время визита последнего в США стало известно, что Катар назначают основным союзником Вашингтона в благодарность за помощь от небольшого государства во время августовской эвакуации американского контингента из Афганистан. Доха также выступала посредником в переговорах с талибами и помогла прошлогодний конфликт между Израилем и ХАМАС дипломатическим путем.

В администрации Байдена заявили, что Катар сделал очень многое для американского народа.

— Катар — хороший друг и надежный партнер. Я уведомляю Конгресс, что я назначу Катар в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, чтобы отразить важность отношений, — акцентировал американский президент, добавив, что это решение следовало принять давно.

Как отмечают в Nikkei.Asia, новый статус ближневосточного государства позволит ему получить определенные привелегии.

— Этот шаг может помочь Катару получить одобрение США на продажу беспилотников MQ-9 Reaper на сумму более 500 миллионов долларов, — убеждены аналитики.

Чиновник из окружения Джо Байдена под гарантию анонимности рассказал журналистам, что Катар поблагодарили за долгую службу в пользу Вашингтона на Ближнем Востоке.

— Катар сыграл центральную роль в содействии американской военной эвакуации прошлым летом афганских помощников и граждан США в Афганистане, разместил у себя крупнейшую американскую авиабазу на Ближнем Востоке и служил посредником с талибами для последних трех администраций США, когда они пытались свернуть самую долгую войну Америки. Страна также была важным посредником между ХАМАС во время прошлогоднего 11-дневного конфликта, который, как опасались представители администрации, мог превратиться в более длительную и кровавую войну, — напомнают в информагентстве.

При этом Катар является основным источником газа в мире, занимая главенствующие позиции сразу за Москвой. Доха спопособна частично компенсировать Европейскому союзу поставки топлива в случае, если Россия перекроет свои трубопроводы.

Как сообщалось, министерства внутренних дел Украины и Катара подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью.