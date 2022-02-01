Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ВР подписал указ об укреплении обороноспособности страны.

Трансляцию заседания ведет телеканал «Рада».

По его словам, документ подготовили не потому, что «скоро война», а для того, чтобы был «мир».

— Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Министр обороны Алексей Резников считает, что американские и европейские СМИ работают и пишут о рисках российского вторжения в Украину, чтобы заполучить просмотры и популярность.