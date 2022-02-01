Президент Владимир Зеленский заявил, что с разблокированием «нормандского формата» возникла надежда на деэскалацию напряжения и мирное урегулирование для Украины.

Об этом он сказал в ходе заседания сессии Верховной Рады 1 февраля, пишет «Украинская правда».

— На прошлой неделе я провел переговоры с президентом Европейского совета, с президентом Литвы, Азербайджана, Франции, президентом Соединенных Штатов Америки, встретился с послами стран G7, ООН, НАТО, ЕС, Международного валютного фонда, ОБСЕ. В общей сложности это 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Они едины в нашей поддержке. Единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность по поводу встречи лидеров нормандской четверки, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 26 января после долгого перерыва состоялась встреча советников лидеров в Нормандском формате в Париже, они договорились встретиться снова через две недели в Берлине.