Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова была вынуждена оправдываться за внешнюю политику РФ и доказывать, что Москва не рассматривает нападение на Украину даже на уровне планирования.

Слова дипломатки приводит Dnevnik.

Представительница России в Болгарии заявила, что Россия «не хочет ссориться с соседом», однако в Москве против вступления Украины в НАТО и считает, что кризис можно решить только путем переговоров.

— Речь идет вовсе не об Украине. Речь идет о построении европейской системы безопасности, — акцентировала Элеонора Митрофанова.

Как сообщалось, Россия призывает страны Запада прекратить «истерику» в нагнетании напряженности вокруг Украины.