Президент России Владимир Путин затягивает дипломатический кризис и грозиться вторгнуться в Украину, чтобы отвлечь население от экономических и социальных проблем.

Об этом пишет Digi24.

Журналисты указывают, что Россия скопила над Украиной до 70 так называемых «тактических групп батальонного уровня» при поддержки до 700 танков и 2800 бронемашин.

— Российские батальоны, численность которых оценивается более чем в 127 000 человек, представляют собой крупнейшую концентрацию вооруженных сил со времен окончания холодной войны. И Владимир Путин, видимо, единственный человек, который знает в настоящее время, как и будет ли он пускать в ход весь этот военный арсенал. Согласно действующей доктрине Российской армии, «батальонная тактическая группа» (сокращенно ГТБ) — это боевая единица, состоящая примерно из 800 военнослужащих, к которой добавляются бронетанковые, артиллерийские или зенитные подразделения. Эти ГТБ создаются в составе классических танковых или мотострелковых бригад. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, цитирует ТАСС, что в России имеется 168 таких ГТБ. Согласно публичному отчету американских военных, на каждый такой российский ГТБ приходится 50 единиц бронетехники — 10 танков и 40 БМП, — константирует автор Digi24 Михня Лазар.

Румынский журналист напоминает, что излюбленный метод Владимира Путина повысить себе рейтинг это военная авантюра, к которым он прибегал в случае Чечни, Грузии и Украины.

— Владимир Путин заработал политический капитал на вооруженном конфликте. Его приход к власти в 1999 году напрямую связан со Второй чеченской войной. Затем последовало вторжение в Грузию летом 2008 года, как раз накануне летних Олимпийских игр в Пекине, война, ознаменовавшая решительный вызов НАТО, а также вторжение и аннексия Крымского полуострова в 2014 году, как раз в конце очередной Олимпиады. Но во всех этих трех конфликтах у Путина была довольно «застенчивая» позиция: он не задействовал большое количество войск и не рисковал вызвать большие потери среди военных. Некоторые политические и военные аналитики считают, что внушительное количество войск, сосредоточенных на российско-украинской границе, не следует рассматривать как прелюдию к новой войне: оглушительным грохотом «боевых барабанов» можно было бы заглушить хор недовольных другими серьезными проблемами, с которыми сейчас сталкивается Россия: инфляция, пандемия или коррупция в верхах государства, — убеждены в Digi24.

Михня Лазар предполагает, что нынешними действиями Кремль испытывает НАТО на прочность, чтобы найти бреши для давления на альянс.

— Давление на границе с Украиной также могло быть направлено на выявление возможных трещин внутри НАТО в случае возникновения кризиса в регионе: Венгрия уже заявила, что не планирует поддерживать Украину перед лицом России, а у Москвы и Будапешта есть отношения «взаимного уважения». Бывший глава германского флота тоже говорил об «уважении» к Путину, но его слова вызвали его отставку. Однако вариант полномасштабной войны представлял бы для Владимира Путина большие риски. Такое противостояние станет крупнейшим в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Кроме того, даже если русские достигнут своих целей на первом этапе операции, ожидается, что их войска со временем будут нести все более и более тяжелые потери в будущей партизанской войне. Более 100 тысяч российских солдат на границе с Украиной — это более 100 тысяч автоматов Калашникова с пулей в стволе: это новый вариант «русской рулетки», которой сейчас размахивает перед Западом Владимир Путин, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, члены Палаты представителей США Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Куигли и Энди Харрис обратились к президенту США с требованием собрать коалицию против России, если Кремль вторгнется в Украину.