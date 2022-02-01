В России независимые СМИ получили распоряжение Роскомнадзора об удалении материалов, рассказывающих о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет «Новая газета».

Такие требования предъявили «Новой газете», телеканалу «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы», «Медузе», Znak.com, саратовскому изданию «Свободные новости» и магаданскому «Очень».

Всего Роскомнадзор требует удалить 77 материалов.

Среди них — новости о «дворце Путина» под Геленджиком, о расследовании «Он вам не Димон», о недвижимости главы Татарстана Рустама Миниханова, даче главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, пентхаус тезки жены депутата Леонида Слуцкого и другие.

Роскомнадзор в обоснование своих требований приводит письмо Генпрокуратуры, в котором говорится, что публикации в СМИ «распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России».

Алексей Навальный был заключен в тюрьму после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от отравления токсином «Новичок», которое, по его словам, было организовано бригадой отравителей из ФСБ, и санкционированно лично Владимиром Путиным.

Впоследствии Алексей Навальный был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в нарушении условно-досрочного освобождения, которое большинство стран Европы считают политически мотивированным.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.