В Украине отменят призыв на срочную военную службу, Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу.

Об этом сообщается в указе президента.

Владимир Зеленский постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно «введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года».

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.