В Киев прибыл очередной самолет из Соединенных Штатов Америки, доставивший 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию для нужд ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести птичек мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров — Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец, — отметил министр.

Как сообщалось, с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому могут привлечь около 175 тысяч военнослужащих РФ.

В этой связи США, Великобритания и другие международные партнеры предоставляют Украине оборонное вооружение. В частности, 18 января в Украину прибыли противотанковые средства от Великобритании.

Напомним, 26 января после долгого перерыва состоялась встреча советников лидеров в Нормандском формате в Париже, они договорились встретиться снова через две недели в Берлине.