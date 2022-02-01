В США заявили, что получили письменный ответ от Москвы на предложение о деэскалации и отводе войск с украинских границ. Предавать огласке позицию Кремля американцы не планируют.

Об этом пишет Axios.

Ответ поступил накануне новых переговоров между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Россия представила письменный ответ на предложение США по украинскому кризису

— Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ, — заявили в Госдепе США.

В ведомстве добавили, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на продуктивные переговоры с Кремлем по вопросу Украины. Однако обсуждать Украину без Украины никто не будет.

— Продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину, — сказано в офицаильном заявлении.

Газета Washington Post, первая сообщившая об ответе, пишет, что США предлагают Москве «серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его».

Ранее сообщалось, заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала приблизительное время новых переговоров между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым. «Гарантии безопасности» будут обсуждать уже на этой неделе.