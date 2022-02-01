Снимок «Думской»

Национальная полиция проводит уголовное производство по факту драки с участием нардепа Артема Дмитрука, который раскидывал вещи и толкал людей на земельной комиссии в горсовете Одессы.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на источник в прокуратуре.

Издание отмечает, что в данный момент в правоохранительных органах раздумывают над предъявлением обвинения Артему Дмитруку, который завел потасовку. Во время толкотни политик прыгал по столам и нанес физический вред десятерым присутствующим в помещении, в том числе 80-летнему ученому.

— Предварительная квалификация — хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины), — добавляет местный ресурс.

Напомним, с помощью группы поддержки Дмитрук прошел в зал на втором этаже Одесского горсовета, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель.