Официальное объявление о создании нового малого альянса Украина – Польша – Великобритания перенесли из-за болезни главы британской дипломатии Лиз Трасс.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook.

— Информация о новом малом альянсе Украина — Польша — Великобритания уже просочилась в публичное пространство несколько дней назад и активно, даже ажиотажно, в нем крутится. Поэтому пора внести немного ясности, — написал Дмитрий Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

— Честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому в очередной раз повторяю - верьте в свое государство, — призвал Дмитрий Кулеба.

Министр выразил благодарность коллегам из Британии и Польши Лиз Трасс и Збигневу Рау, «которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад».

По словам Дмитрия Кулебы, этот новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности.

— Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами Европейского Союза и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества, — отметил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что новый формат не привязан к локальной географии и представляет собой объединение стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовы к конкретным действиям.

— Варшава, Киев и Лондон имеют не только реалистическое осознание касающихся безопасности угроз Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны Российской Федерации, но и большой потенциал трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона в целом, — добавил глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, сделать первое официальное объявление о создании нового формата министерствами иностранных дел трех стран планировалось в среду, 2 февраля, в рамках визита в Киев главы МИД Великобритании.

— К сожалению, она заболела COVID-19, и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, основными целями политического новообразования станут фундаментирование безопасности Европы и сдерживание амбиций России на востоке. Рождение блока Лондон-Варшава-Киев происходит в тот момент, когда Россия наращивает войска на границах Украины, отмечает информационная служба.