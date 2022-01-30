Начало следующей недели ознаменуется созданием нового политического блока на карте Европы. Основными участниками объединения станут Великобритания, Польша и Украина.

Как пишет «Украинская служба Би-Би-Си», о начале отношений планировалось сообщить публике 31 января, то есть завтра, но стороны не успели обговорить условия соглашения.

Пресса сообщает, что грядущие визиты премьер-министров Польши и Великобритании с большой долей вероятности непосредственно связаны с заключением договора.

— Эта опция серьезно прорабатывается, но переговоры продолжаются, мы уточняем детали, — на условиях анонимности рассказывает BBC собеседник из Офиса президента.

Основными целями политического новообразования станут фундаментирование безопасности Европы и сдерживание амбиций России на востоке. Рождение блока Лондон-Варшава-Киев происходит в тот момент, когда Россия наращивает войска на границах Украины, отмечает информационная служба.

Эксперты, чье мнение заинтересовало журналистов, утверждают, что таким образом Великобритания укрепляет свои позиции в Восточной Европе, а Польша получает новые «козыри» для переговоров с Евросоюзом в своих интересах. Помимо этого, в Варшаве понимают, что в случае оккупации Украины РФ, они останутся один на один с Владимирым Путиным и российские танки тачнут копиться уже у их границ.

Источники «Би-Би-Си» среди послов говорят, что концепцию тройного альянса начали разрабатывать не раньше декабря минувшего года, предложение о сотрудничестве последовало именно от Украины.

— Это действительно попытка найти друзей, партнеров и помощь в этот критический момент, — объясняет посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Ранее украинский МИД подавал интерес к вступлению в так называемый «Тройственный союз» между Украиной, Польшей и Великобританией