Служба безопасности Украины заявила о задержании в Донецкой области участницы группировки боевиков «Пятнашка». Она якобы участвовала в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что задержанная является жительницей Мирнограда Донецкой области. В 2014 году она добровольно присоединилась к боевикам. Там женщина якобы получила автоматическое оружие и боеприпасы.

По данным следствия, она прошла «курс» подготовки у боевиков, а потом главари группировок задействовали ее к выполнению задач против украинских военнослужащих. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долгое время скрывалась от правосудия, говорят в СБУ.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по статье об участии в террористической группе или террористической организации. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Суд готовится избрать задержанной меру пресечения.

Напомним, в Москве и на территориях «Л/ДНР» несколько последних месяцев продолжается организованное формирование групп наемников для выполнения неназванных боевых задач в Украине.