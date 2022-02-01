Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибывший в Киев с рабочим визитом, раскритиковал действия немецкого правительства, которое блокирует поставки оружия Украины.

Свою позицию он озвучил в интервью с Lb.ua.

Политик подчеркнул, что Берлин, отказываясь помогать Украине поставками вооружения, подрывает систему безопасности всего Европейского союза.

— ЕС простирается от восточной границы, от Польши и стран Балтии до Португалии. Итак, геополитические условия разные. Но мир и война касаются всех нас. Поэтому все мы должны быть полны решимости противостоять российской угрозе. По-моему, Германия сегодня действует слишком мягко и разочаровывает. Мотивы такого отношения менее важны. Однако важное значение имеют последствия этой нерешительности. Они беспокоят Европу, и самое время исправить эту пассивную позицию, — призвал глава польского правительства.

По его словам, в Варшаве считают «необходимостью» препятствовать запуску «СП-2», который поставит в зависимость от России значительное число европейских государств.

— С самого начала мы предостерегали наших европейских партнеров от строительства этого разделяющего Европу газопровода. Имеющаяся транспортная инфраструктура достаточно для обеспечения надлежащего газоснабжения Европы — этот газопровод является лишь инструментом шантажа, направленным на дестабилизацию Украины и нашего региона. И препятствование этому не только возможно. Это прежде всего необходимость, — акцентировал наш союзник.

В разговоре с журналистами премьер добавил, что в Польше всегда рады украинцам, которые интегрируются в местное общество и становятся его неотьемлимой частью.

— Польская экономика переживает один из самых высоких экономических темпов роста в Европейском Союзе и одновременно один из самых низких уровней безработицы. Можно сказать, что каждый день создаются новые рабочие места. Кроме того, в Польше также быстро растет заработная плата и мы ввели историческое снижение налогов <...> Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников — ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук, — спрогнозировал политик.

Ранее сообщалось, Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае вторжения РФ.