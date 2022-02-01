Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, считает, что Украине будет лучше в блок с Польшей и Британии, чем в крупном альянсе.

Ее слова приводит издание «Гордон».

Представительница правящей партии поблагодарила Лондон и Варшаву за решения, которые идут Украине на пользу.

— Я большой оптимист в этом, потому что понимаю, насколько сегодня важны такие форматы. И господин Джонсон, и господин Моравецкий (мы сегодня с ними будем встречаться) делают то, что должны делать лидеры свободного мира, — объединяются и помогают Украине противостоять угрозе Российской Федерации, понимая, что это — общий вызов и общая ответственность, — заявила глава ведомства.

По ее словам, небольшие переговоры предпочтительней больших встреч многих государств.

— Я не говорю, что это НАТО на троих, но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле, — дала Ирина Верещук свою оценку союзничеству.

Ранее сообщалось, премьеры Британии и Польши лично приедут в Киев, чтобы положить начало союзу.