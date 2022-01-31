Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил предположение «Би-Би-Си» о том, что визиты премьер министра Польши и премьер-министра Великобритании в Украину связаны с заключением нового альянса.
Об этом министр иностранных дел сообщил «Интеру».
Начальник дипломатического ведомства акцентировал, что Киев находится в постоянным поиске новых союзников для борьбы с агрессивным соседом с Востока.
— Мы с самого начала строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России, и что россияне говорят в ответ, — прокомментировал Дмитрий Кулеба.
По его словам, польские и британские дипломаты будут отвечать Москве только согласованной с Украиной позицией.
— Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран, — предупредил министр, добавив, что третий гость такого уровня прибудет из Нидерландов.
Ранее сообщалось, начало следующей недели ознаменуется созданием нового политического блока на карте Европы. Основными участниками объединения станут Великобритания, Польша и Украина.
Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил предположение «Би-Би-Си» о том, что визиты премьер министра Польши и премьер-министра Великобритании в Украину связаны с заключением нового альянса.
Об этом министр иностранных дел сообщил «Интеру».
Начальник дипломатического ведомства акцентировал, что Киев находится в постоянным поиске новых союзников для борьбы с агрессивным соседом с Востока.
— Мы с самого начала строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России, и что россияне говорят в ответ, — прокомментировал Дмитрий Кулеба.
По его словам, польские и британские дипломаты будут отвечать Москве только согласованной с Украиной позицией.
— Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран, — предупредил министр, добавив, что третий гость такого уровня прибудет из Нидерландов.
Ранее сообщалось, начало следующей недели ознаменуется созданием нового политического блока на карте Европы. Основными участниками объединения станут Великобритания, Польша и Украина.