Власти в Украине должны позаботиться о продовольственной безопасности и остановить бесконтрольный рост цен на пищевые продукты и товары первой необходимости.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов, пишет пресс-служба политсилы.

— По данным UNICEF, в Украине недоедают 9,8 млн. человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы. Однако при этом украинские власти в течение многих лет реализуют антипродовольственную политику, следствием которой становится неконтролируемый рост цен на продовольствие, бесконтрольный вывоз зерна, рост налогов для фермеров, отсутствие доступа к более дешевым энергоресурсам для переработчиков. А социальные стандарты были и остаются на очень низком уровне, – рассказал Сергей Шахов.

По его словам, в Украине до сих пор нет закона о продовольственной безопасности, даже утвержденной Стратегии в этой сфере, хотя Минэкономики разработало и опубликовало ее проект еще в декабре 2020 года. Не говоря уже о конкретных программах с ответственными и терминами. Поэтому последние решения и планы власти, якобы направленные на помощь населению в условиях стремительного подорожания пищевых продуктов, несостоятельны и отнюдь не решают критической ситуации.

— Чтобы удержать цены, правительство ограничило наценку розничной торговли на социально значимые товары. Но ведь основная причина удорожания продуктов не в розничной наценке, а в росте стоимости производства из-за дорогостоящих энергоресурсов. Кроме того, правительство обязало частных газодобытчиков продавать 20% добытого газа производителям социальных продуктов по ценам, в 2-5 раз ниже рыночных, что только спровоцирует коррупционные риски. А идея Офиса президента относительно продуктовых карт вообще не актуальна для Украины, поскольку в стране существует не дефицит продовольствия, а дефицит денег у людей, – пояснил сопредседатель партии.

При этом он подчеркнул, что вместо необходимых мер власти действуют с точностью до наоборот, усугубляя проблемы продовольственной безопасности тем, что ввели налог на огороды, ввели минимальное налоговое обязательство на землю, разрешают бесконтрольный вывоз продовольственного зерна и не формируют продовольственный резерв.

«Наш край» выступает категорически против нелепых решений правительства, только углубляющих обнищание населения. В партии призывают власти изменить политику по продовольственной безопасности. По мнению специалистов «Нашего края», у правительства:

сформировать продовольственный резерв;

ввести государственное регулирование вывоза продовольственного зерна;

внедрить нулевую ставку НДС на социальные продукты питания, как это было сделано, например, в Польше;

внедрить регулярные денежные доплаты (раз в 2-3 месяца) 9 млн пенсионеров, получающих пенсию ниже фактического прожиточного минимума;

увеличить прожиточный минимум в госбюджете из фактического (2 тысячи 393 гривны) в рассчитанном Минсоцполитике (4 тысячи 419 гривен).

Ранее сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что Украина приближается к полноценному локдауну из-за катастрофической ситуации с COVID-19, а финансирование медицины даже близко не соответствует ее потребностям в условиях пандемии.