Власти в Украине должны позаботиться о продовольственной безопасности и остановить бесконтрольный рост цен на пищевые продукты и товары первой необходимости.
Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов, пишет пресс-служба политсилы.
— По данным UNICEF, в Украине недоедают 9,8 млн. человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы. Однако при этом украинские власти в течение многих лет реализуют антипродовольственную политику, следствием которой становится неконтролируемый рост цен на продовольствие, бесконтрольный вывоз зерна, рост налогов для фермеров, отсутствие доступа к более дешевым энергоресурсам для переработчиков. А социальные стандарты были и остаются на очень низком уровне, – рассказал Сергей Шахов.
По его словам, в Украине до сих пор нет закона о продовольственной безопасности, даже утвержденной Стратегии в этой сфере, хотя Минэкономики разработало и опубликовало ее проект еще в декабре 2020 года. Не говоря уже о конкретных программах с ответственными и терминами. Поэтому последние решения и планы власти, якобы направленные на помощь населению в условиях стремительного подорожания пищевых продуктов, несостоятельны и отнюдь не решают критической ситуации.
— Чтобы удержать цены, правительство ограничило наценку розничной торговли на социально значимые товары. Но ведь основная причина удорожания продуктов не в розничной наценке, а в росте стоимости производства из-за дорогостоящих энергоресурсов. Кроме того, правительство обязало частных газодобытчиков продавать 20% добытого газа производителям социальных продуктов по ценам, в 2-5 раз ниже рыночных, что только спровоцирует коррупционные риски. А идея Офиса президента относительно продуктовых карт вообще не актуальна для Украины, поскольку в стране существует не дефицит продовольствия, а дефицит денег у людей, – пояснил сопредседатель партии.
При этом он подчеркнул, что вместо необходимых мер власти действуют с точностью до наоборот, усугубляя проблемы продовольственной безопасности тем, что ввели налог на огороды, ввели минимальное налоговое обязательство на землю, разрешают бесконтрольный вывоз продовольственного зерна и не формируют продовольственный резерв.
«Наш край» выступает категорически против нелепых решений правительства, только углубляющих обнищание населения. В партии призывают власти изменить политику по продовольственной безопасности. По мнению специалистов «Нашего края», у правительства:
Ранее сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что Украина приближается к полноценному локдауну из-за катастрофической ситуации с COVID-19, а финансирование медицины даже близко не соответствует ее потребностям в условиях пандемии.
Власти в Украине должны позаботиться о продовольственной безопасности и остановить бесконтрольный рост цен на пищевые продукты и товары первой необходимости.
Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов, пишет пресс-служба политсилы.
— По данным UNICEF, в Украине недоедают 9,8 млн. человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы. Однако при этом украинские власти в течение многих лет реализуют антипродовольственную политику, следствием которой становится неконтролируемый рост цен на продовольствие, бесконтрольный вывоз зерна, рост налогов для фермеров, отсутствие доступа к более дешевым энергоресурсам для переработчиков. А социальные стандарты были и остаются на очень низком уровне, – рассказал Сергей Шахов.
По его словам, в Украине до сих пор нет закона о продовольственной безопасности, даже утвержденной Стратегии в этой сфере, хотя Минэкономики разработало и опубликовало ее проект еще в декабре 2020 года. Не говоря уже о конкретных программах с ответственными и терминами. Поэтому последние решения и планы власти, якобы направленные на помощь населению в условиях стремительного подорожания пищевых продуктов, несостоятельны и отнюдь не решают критической ситуации.
— Чтобы удержать цены, правительство ограничило наценку розничной торговли на социально значимые товары. Но ведь основная причина удорожания продуктов не в розничной наценке, а в росте стоимости производства из-за дорогостоящих энергоресурсов. Кроме того, правительство обязало частных газодобытчиков продавать 20% добытого газа производителям социальных продуктов по ценам, в 2-5 раз ниже рыночных, что только спровоцирует коррупционные риски. А идея Офиса президента относительно продуктовых карт вообще не актуальна для Украины, поскольку в стране существует не дефицит продовольствия, а дефицит денег у людей, – пояснил сопредседатель партии.
При этом он подчеркнул, что вместо необходимых мер власти действуют с точностью до наоборот, усугубляя проблемы продовольственной безопасности тем, что ввели налог на огороды, ввели минимальное налоговое обязательство на землю, разрешают бесконтрольный вывоз продовольственного зерна и не формируют продовольственный резерв.
«Наш край» выступает категорически против нелепых решений правительства, только углубляющих обнищание населения. В партии призывают власти изменить политику по продовольственной безопасности. По мнению специалистов «Нашего края», у правительства:
Ранее сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что Украина приближается к полноценному локдауну из-за катастрофической ситуации с COVID-19, а финансирование медицины даже близко не соответствует ее потребностям в условиях пандемии.