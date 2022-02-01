«Талибан» получает от китайских властей гуманитарную помощь в виде поставок пшеницы и растительного масла, пока ООН готовит доклады о большей вероятности возникновения голода в Афганистане в краткосрочной перспективе.

Об этом информирует SCMP.

Китай отправляет все больше поездов и грузовиков, груженных провизией, в Афганистан, чтобы помочь новой власти в лице талибов справиться с тяжелым экономическим и гуманитарным кризисом.

Первые цифры назвал посол Китая в Кабуле Ван Юй. По его словам, только недавно Пекин направил афганцам состав с 500 тоннами пшеницы, сахара, масла и инструментами для переработки картофеля. Еще один поезд также отправиться в феврале.

При этом Китай не впервые выручает молодое правительство талибов. В афганские провинции уже свезли почти 8500 тонн риса и пшеницы.

По данным международных организаций, 23 миллиона жителей Афганистана не в состоянии прокормить себя каждый день.

Помимо продовольственной программы, в Пекине помогают Афганистану одеждой на фоне суровой зимы. Гражданским уже передали 70 тысяч одеял и больше 40 тысяч пуховиков. Такэе Китай взял на себя расходы по строительство мечети и пары колодцев в Кабуле.

Напомним, анализ ООН показывает, что с началом 2022 года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.