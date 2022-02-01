Электоральная поддержка партии «Европейская солидарность» обошла поддержку политсилы «Слуга народа». В настоящее время «ЕС» опережает своих оппонентов на 7%.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологами Центра Разумкова по заказу издания OBOZREVATEL.

Следовательно, если парламентские выборы проходили в следующее воскресенье, за партию Петра Порошенко проголосовали бы 17,5% среди всех опрошенных или 25,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Президентскую партию поддержали бы 12,8% среди всех опрошенных или 18,4% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За партию «Батькивщина» свой голос готовы отдать 8,7% (12,6%) соответственно, а за партию «Оппозиционная платформа – За життя» – 6,3% (9%). Кроме того, новую политсилу «Разумная политика» на выборах в Раду поддержали бы 6% (8,7%), а партию «Наши» – 3,7% (5,3%).

Остальные политические силы пока не имеют шансов преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Парламент.

Социологи отметили, что по сравнению с октябрем прошлого года существенно вырос рейтинг «Европейской солидарности» — с 12,4% до 17,5% всех опрошенных. Эту политическую силу считают главной и реальной оппозицией к власти. С таким утверждением согласились 33,1% украинцев.

Напомним, согласно результатам недавнего соцопроса КМИС, рейтинг Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего президента Владимира Зеленского.