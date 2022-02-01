Во вторник, 1 февраля 2022 года, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В Киеве британский премьер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Борис Джонсон и Владимир Зеленский выйдут к журналистам.

Как сообщалось, официальное объявление о новом формате сотрудничества Киева, Лондона и Варшавы пока отложено на более поздний срок из-за болезни (COVID-19) главы МИД Британии Лиз Трасс, которая не смогла прилететь в Украину.