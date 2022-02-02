Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, если возникнет такая необходимость.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет РБК-Украина.

Отметим, один из журналистов задал вопрос о том, почему Байден не принял более активное участие в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран.

— Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это является подходящим и наиболее конструктивным шагом вперед. У нас также есть очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром, — отметила Джен Псаки.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.