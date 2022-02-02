Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по «гарантиям безопасности», предложенным Кремлем, проигнорировали российские беспокойства.

Об этом сообщает Интерфакс по итогам на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

— Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, — сказал Владимир Путин.

Президент РФ также заявил, что для США вопросы безопасности Украины где-то на втором плане, а якобы «главная их задача — сдерживание развития России, и в этом смысле сама Украина — просто инструмент достижения этой цели». И далее Путин заявляет, что с этой целью Россию хотят тем или иным способом «втянуть в какой-то вооруженный конфликт и заставить с помощью своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США».

1 февраля состоялись долгие, почти 5-часовые переговоры президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Москву с визитом.

Напомним, в США заявили, что получили письменный ответ от Москвы на предложение о деэскалации и отводе войск с украинских границ. Предавать огласке позицию Кремля американцы не планируют.