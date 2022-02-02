Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. В решении Совета говорится о реализации соответствующей стратегии.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Указ поручает Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.
Также поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.
Стратегия содержит:
Также в документе говорится, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.
Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. В решении Совета говорится о реализации соответствующей стратегии.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Указ поручает Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.
Также поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.
Стратегия содержит:
Также в документе говорится, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.
Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».