Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. В решении Совета говорится о реализации соответствующей стратегии.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Указ поручает Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.

Также поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.

Стратегия содержит:

рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;

перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;

стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности.

Также в документе говорится, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.

Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая «О неотложных мерах по киберобороне государства».