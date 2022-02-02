Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал запись в книге посетителей Софийского собора.

Об этом Офис Президента сообщает в Facebook.

Президент Владимир Зеленский и Джонсон, находящийся в Украине с рабочим визитом, посетили выдающуяся достопримечательность украинской культуры — Национальный заповедник «София Киевская».

— Лидеры двух государств прослушали рассказ об истории Софийского собора, а также осмотрели мозаики и фрески, которыми украшены интерьер храма, — сказано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.