Аэропорт Праги по просьбе украинского посольства отказался от практики объявлений на русском языке при посадке на рейсы в Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

По его словам, в посольстве давно пытались добиться изменения такой практики, поскольку логики в дублировании информации на русском нет никакой. Однако аэропорт постоянно отвечал, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах.

— По нашему мнению, первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, убежден, так же, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки и т.д. — на чешском и английском языках. Второй же аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину как правило не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует, — написал Евгений Перебейнис.

Пражский аэропорт в письме в адрес Посольства сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках, согласно стандартному для чешского аэропорта набору языков.

Напомним, 30 января, у борта Turkish Airlines, летящего из Стамбула в Николаев, не получилось приземлиться в международном аэропорту.