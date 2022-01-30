Сегодня, 30 января, у борта Turkish Airlines, летящего из Стамбула в Николаев, не получилось приземлиться в международном аэропорту.

О ситуации поведал близкий одной из пассажирок Николай Орлов.

Родственник акцентировал, что рейс задерживали, он начал нарезать круги над аэропортом, после чего его развернули из-за неблагоприятных погодных условий.

— Сегодня получилось пройти регистрацию, далее задержка рейса, несколько кругов над аэропортом, посадка самолета и кульминация: отмена рейса из-за погодных условий. Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ! Знаю, что турецкие авиалинии очень требовательны. Но: - все предыдущие года летали через Одессу и Херсон (один раз отмена в Одессе и один раз вернулся самолёт в Стамбул покружив над Херсоном); - вылетали две недели назад с Борисполь при значительно худших погодных условиях; - по слухам из зала ожидания рейс отменен из-за неготовности аэропорта; - нам везёт не вылететь из Николаева третий раз подряд за три месяца; - читал, что были ещё отмены; - билет с Одессы дешевле чем из Николаева, плюс затраты теперь на дорогу в Одессу и обратно, потерянный день и минус +/-2000 гривен, — написал Николай Орлов.

Сервис FlightRadar24 подтверждает сказанное мужчиной. Airbus A319-132 поднялся из Стамбула, взял курс на Николаев, куда добрался в 9:50 утра. После этого он вился над аэропортом почти до 10:50. Дальше самолет за час вернулся в Турцию.

Напомним, в Николаевском международном аэропорту журналистам и руководству области показали самолет Ан-24 компании «Мотор Сич», который будет выполнять рейсы в Киев и обратно.