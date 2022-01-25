Во вторник, 25 января, в Николаевском международном аэропорту журналистам и руководству области показали самолет Ан-24 компании «Мотор Сич», который будет выполнять рейсы в Киев и обратно.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что первый рейс полетел 23 января. Перевозки будут осуществляться 4 раза в неделю, из Николаева в аэропорт имени Сикорского («Жуляны») и обратно.

Из Николаева рейсы в понедельник, среду и пятницу отправляются в 7:20, прибытие в 8:30. По субботам время вылета запланировано на 8:00, прилета — 9:10.

Из Киева самолет в Николаев в понедельник, среду и пятницу отправляется в 19:15 (прибытие в 20:25). Также рейсы «Киев-Николаев» запланированы по воскресенья, отбытие — в 20:00. Билеты стоят от 1200 до 2000 гривен.

И.о. обязанности директора аэропорта Петр Кызым отметил, что такой график рассчитан, в основном, на рабочие поездки — для тех, кому нужно слетать в Киев на день. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким добавил, что ведется работа с руководством Херсонской области, чтобы «подтянуть» пассажиропоток от соседей.

Также в аэропорту отметили, что самолет Ан-24 будет на постоянной основе базироваться в Николаеве. Данное судно (бортовой номер — UR-47297) было построено в 1971 году и первый полет осуществило в январе того же года. Таким образом самолет находится в эксплуатации уже 51 год.

Согласно открытым реестрам, он активно эксплуатировался во времена Советского Союза, после принадлежал компании Air Ukraine, которая закрылась в 2004 году. В начале нулевых самолет выкупил «Киевский авиазавод». Еще какое-то время он находился на простое, а в 2010 году прошел капремонт. В 2013 году судно приобрела компания «Мотор Сич», после чего возобновила его эксплуатацию.

Напомним, «Николаевскому международному аэропорту» предварительно согласовали включение в государственную программу развития аэропортов 2022 года. Предприятие выполнило технические условия для получения 200 миллионов гривен из государственного бюджета — на развитие.

Ранее Виталий Ким заявлял, что намерен развивать коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» за счет госбюджета, а не денег области. Он обещал приложить все усилия, чтобы предприятие включили в государственную программу развития аэропортов.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева также заявляла, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» нужно обязательно развивать, поскольку наша область в этом плане не должна быть хуже соседних.